A Polícia Civil de Santo Augusto divulgou ontem (31) uma nota de alerta para a comunidade sobre a circulação de notas de dinheiro falsas na cidade. A denúncia ocorreu, pois na semana que passou várias pessoas efetuaram compras no comércio local com notas falsa. Os policiais acreditam que o falsário que emitiu as notas tenha efetuado diversas fotocópias comuns, uma vez que as notas encontradas até o momento possuem os mesmos valores e números de série.