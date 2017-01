Prefeito de Eugênio de Castro cumpre agendo em Porto Alegre

Na segunda-feira, (30/01), o prefeito Jaime Zweigle - Polaco, o vereador e secretario de agricultura Rogério Rocha participaram de diversos eventos em Porto Alegre.

Eles estiveram na Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação em audiência com o secretário Erani Pollo, na Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, no gabinete do secretário TARCISIO MINETTO. Hoje estarão com o secretário GERSON BURMANN na Secretário de Obras, Habitação e no Badesul. Aproveitam também para manter contatos com deputados e outros órgãos de governo na capital do estado.