Casal é preso desenterrando maconha para vender em Santiago

31/01/2017

Um casal foi preso por tráfico de drogas em Santiago na madrugada desta terça-feira (31). Eles mantinham a droga enterrada, próximo da casa do jovem.

Conforme a Brigada Militar, os dois estavam andando próximo dos trilhos, no bairro Belisario, quando moradores da região acionaram os policiais por acharem que seria um caso de furto de trilhos. Quando a guarnição chegou no local, flagrou o jovem de 21 anos com uma picareta na mão, desenterrando três tijolos de maconha, totalizando mais de 1 kg da droga.

Ao fugir, acabou derrubando o celular, a droga e a picareta. No celular havia conversas com compradores, inclusive em grupos do whatsapp para venda de drogas, e fotos dos dois comercializando a maconha.

Ao ser abordada, a jovem, de 24 anos, não fugiu. Os policiais foram até a casa do suspeito e o prenderam em flagrante. Os dois foram encaminhados para o Presídio Estadual de Santiago.