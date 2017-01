UFFS – Campus Cerro Largo disponibiliza 300 vagas em processo seletivo com ingresso pelo SISU

O processo de seleção de candidatos para provimento de vagas para ingresso no 1º semestre do ano letivo de 2017 nos cursos de graduação da UFFS já está publicado. A seleção dos candidatos será através do Sistema de Seleção Unificada, do Ministério da Educação, que será efetuado exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos candidatos no ENEM referente à edição de 2016. O cronograma de inscrição, seleção e matrícula do SISU ainda não foi divulgado pelo MEC. Assim que publicado, será disponibilizado na página sisu.mec.gov.br e no site que será criado especialmente para o processo seletivo: www.uffs.edu.br/estudenauffs. No total, a UFFS oferece 1.771 nos cursos de Graduação, oferecidos na modalidade presencial, nos seis campi da Instituição: Chapecó-SC, Cerro Largo-RS, Erechim-RS, Passo Fundo-RS, Laranjeiras do Sul-PR e Realeza-PR. No Campus Cerro Largo, são 300 vagas divididas em sete cursos de graduação: Administração Bacharelado/Integral 50 vagas Agronomia Bacharelado/Integral 50 vagas Ciências Biológicas Licenciatura/Integral 60 vagas Engenharia Ambiental Bacharelado/Integral 50 vagas Física Licenciatura/Noturno 30 vagas Letras – Português e Espanhol Licenciatura/Noturno 30 vagas Química Licenciatura/Noturno 30 vagas

Todos os cursos são gratuitos.