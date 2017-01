Mais da metade dos homicídios registrados este ano em São Borja estão relacionados ao tráfico de dro

De janeiro até agora foram registrados 10 homicídios em São Borja, segundo dados da Polícia Civil. Desses, pelos menos sete estão relacionados a chamada Guerra do Tráfico. A grande maioria desses crimes já foram solucionados, com prisões e inquéritos já remetidos à justiça. A Polícia Civil pretende concluir nos próximos dias o inquérito de um dos homicídios que ainda não teve os suspeitos apontados.

Já existem dados de quem podem ser os autores, mas os investigadores ainda aguardam os resultados de pericias para que os processos sejam concluídos. Além disso, os policiais da cidade aguardam o encerramento das investigações sobre o jovem que foi assassinado na rodoviária de Porto Alegre. Caso seja confirmado que o crime tem ligação com a Guerra do Tráfico em São Borja, esse será anexado como mais um dado estatístico negativo de 2016. O número de 10 homicídios ao longo do ano é considerado preocupante, se levada em conta as características da cidade.