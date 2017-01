Grupo armado assalta ônibus em Santa Maria

Quatro pessoas renderam e assaltaram um ônibus no final da noite desta segunda-feira (30) em Santa Maria. Conforme a Brigada Militar, a abordagem aconteceu as 22h15, no Bairro Lorenzi, em um coletivo que fazia a linha Cohab Fernando Ferrari.



Dois dos suspeitos chamaram o ônibus, como se fossem passageiros, e outros dois estavam escondidos em um matagal próximo dali. Quando o veículo parou, os quatro entraram, portando um facão e um revólver.



O grupo rendeu o cobrador e o motorista, e levou pertences dos seis passageiros e dinheiro da gaveta do cobrador. Ainda, eles levaram a chave do ônibus.



Ninguém ficou ferido. Não foi informado quanto foi levado da empresa. Os autores não foram localizados.