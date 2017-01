Presidente do STF quer sortear relatoria da Lava Jato entre ministros da 2ª Turma

Após a confirmação da homologação da delação da Odebrecht pela presidente do STF, a ministra Cármen Lúcia agora pretende fazer um sorteio entre os integrantes da Segunda Turma do tribunal a qual pertencia o ministro Teori Zavascki para definir quem assumirá a relatoria da investigação referente a Lava Jato. A esse relator caberá retirar ou não o sigilo dos depoimentos dos 77 executivos e ex-executivos da empreiteira que fecharam acordo de colaboração.



Fazem parte da Segunda Turma os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Cármen Lúcia tem conversado com os outros nove ministros da Corte sobre a possibilidade de Edson Fachin mudar da Primeira para a Segunda Turma do STF e completar o grupo que analisa os casos da Lava Jato.



A presidente do STF decidiu homologar as delações para evitar atrasos na Lava-Jato e sinalizar que a investigação não sofrerá prejuízos com a morte do ministro Teori Zavascki, que era o relator dos processos na Suprema Corte.