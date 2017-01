Estado deposita salários de até R$ 8,1 mil nesta terça-feira

Impulsionado pelo incremento da arrecadação de janeiro, o Estado vai depositar nas contas dos servidores até R$ 8,1 mil nesta terça-feira (31). O valor quita 95% da folha do funcionalismo. Quem recebe salário superior terá que esperar até o dia 10 de fevereiro. O Piratini também vai depositar mais uma parcela do 13º salário de 2016.



Para os pagamentos, o Estado destinou R$ 1,274 bilhão. Além disso, o terço de férias de 60% do magistério também será pago. Os 40% restantes ficarão para a folha de fevereiro.