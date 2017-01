Mobilização da AMM foi fundamental para concretização de obras viárias na região Inauguradas a ERS 168 e ERS 561 com a presença do governador do RS A união dos 26 chefes do Executivo missioneiro, o apoio das comunidades e a força política da Associação dos Municípios das Missões (AMM) junto às esferas federal e estadual, tem sido de grande importância para a viabilização das reivindicações da região, especialmente na área de infrestrutura. Entre os dias 27 e 28 deste mês foram inauguradas pelo secretário estadual de Transportes, Pedro Westphalen e pelo governador do RS, José Ivo Sartori, as obras na ERS 168 (trecho de 36 quilômetros), que liga os municípios de Bossoroca e São Luiz Gonzaga e na ERS 561 (trecho de 28,76 quilômetros) em Dezesseis de Novembro. Prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, vereadores, empresários, comerciantes, imprensa e comunidade regional, além de deputados federais e estaduais, secretários de Estado, entre outras lideranças, participaram dos atos de inauguração. Presidente da AMM/Funmissões, Valdir Andres salientou que o progresso da região passa, invariavelmente, pelo aprimoramento da malha viária. “O governador Sartori e o secretário Westphalen efetivaram importantes obras para a região. É uma satisfação receber o governador e equipe, inclusive para reiterarmos o quanto precisamos destas e de outras obras na região das Missões para impulsionar a economia e o turismo dos 26 municípios da AMM”, ressaltou Andres, acrescentando que as boas condições das estradas são essenciais também para o escoamento da produção e para garantir mais segurança a quem transita diariamente pelas rodovias.