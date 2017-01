Mulher morre em acidente envolvendo quatro veículos em Panambi; VEJA VIDEO

30/01/2017

Uma mulher de 61 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito na BR 285, em Panambi, na região do Planalto Médio. O acidente envolveu quatro veículos e ocorreu perto das 15h15.

Um veículo Ranger ultrapassou uma longa fila de veículos mas, ao retornar para a pista original, o motorista perdeu o controle e colidiu contra dois carros – um na pista principal e outro no acostamento. Com o impacto, a Ranger acabou colidindo contra uma carreta.

A passageira que morreu era ocupante do carro atingido no acostamento, contra o qual a Ranger colidiu. Ela chegou a ser socorrida com vida ao Hospital da Unimed de Ijuí, mas não resistiu. Os outros quatro feridos também receberam atendimento médico.