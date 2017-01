Acesso a Eugênio de Castro vai beneficiar transporte de grãos na região das Missões

Após terraplenagem, Daer começou a implantar o asfalto na ERS-551

As margens são marcadas por lavouras e vegetação rasteira. Obras abrangem os 22,7 quilômetros entre o município e a BRS-285 - O produtor rural Egon Kublic, 78 anos, já começa a contar os dias para dar adeus ao barro e às pedras que encontra no caminho até a cooperativa. Dono de uma área de 600 hectares em Eugênio de Castro, ele enxerga na pavimentação da estrada de acesso ao município a oportunidade de gastar menos tempo e dinheiro com o transporte das sacas de milho,soja e trigo que cultiva. “A caminhonete sempre estragava, principalmente a suspensão. Em dias de chuva, era muito ruim”, lembra o agricultor. “Com o asfalto, não só o transporte vai melhorar, mas a propriedade também vai ser valorizada.”As obras da ERS- 551 vão proporcionar à população de Eugênio de Castro ligação asfáltica com a BRS-285, um dos principais corredores rodoviários do Rio Grande do Sul - que vai da Fronteira Oeste até os Campos de Cima da Serra. A pavimentação faz parte do programa Acessos Municipais, executado pelo Governo do Estado através da Secretaria dos Transportes e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). O investimento na rodovia é de R$ 22,6 milhões, disponibilizados através de financiamento do Banco Nacional deDesenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Metade do trecho já possui revestimento final do asfalto - Foto: Divulgação/ Daer “O ritmo dos trabalhos está acelerado, a empresa contratada tem cumprido o cronograma e o governo está pagando rigorosamente em dia, ou seja, atendemos a todos os requisitos para que a pavimentação transcorra normalmente”, detalha o secretário dos Transportes, Pedro Westphalen. “É mais um resgate que estamos realizando, juntamente com o governador Sartori, para retomar obras importantes e, no caso do acesso a Eugênio de Castro, esperamos terminá-lo ainda este ano.” O diretor-geral do Daer, Rogério Uberti, relata que a terraplenagem já foi concluída nos 22,7 quilômetros de extensão da ERS-551. “Atualmente, as frentes de trabalho estão implantando a base do asfalto e pelo menos metade do trecho já conta com o revestimento final”, afirma. “Pelo ritmo dos serviços, iniciaremos em breve a sinalização da ERS- 551, com a pintura da pista e a instalação das placas de trânsito. É a última etapa para que possamos entregar essa via em perfeitas condições à comunidade.”A nova ligação asfáltica deve reduzir em mais da metade o tempo de viagem para os produtores que transportam grãos para a unidade de Entre-Ijuís da Cooperativa Tritícola Regional Santo Ângelo (Cotrisa). A projeção é do gerente local, Valdemar Horn Caye, responsável pelo armazenamento da produção de, aproximadamente, trinta associados que escoam a safra pela ERS-551. “Em estrada de chão, leva-se 45 minutos para chegar até aqui. Com o asfalto, será possível percorrer o trecho em 20 minutos”, estima. “Não precisaremos mais nos preocupar com a chuva, que piorava a estrada, atrasava as atividades e gerava mais despesas no transporte. Vai ser um benefício enorme para nós.”