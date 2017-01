Cármen Lúcia se reúne com filha de Teori e diretor da Polícia Federal

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, se reuniu nesta sexta-feira (27) com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Leandro Daiello, para tratar das investigações sobre o acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki na semana passada em Paraty (RJ).



No mesmo encontro, estava presente a filha do ministro, Liliana Zavascki, e o marido dela. Eles vieram a Brasília para acompanhar a entrega dos objetos pessoais que estavam no apartamento funcional ocupado por Teori. A PF investiga as causas do acidente e adotou como procedimento periciar os objetos na presença de parentes.



Logo após a morte de Teori Zavascki, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) em Angra dos Reis abriram inquéritos para apurar as causas do acidente aéreo.



Relator das investigações da Operação Lava-Jato na Suprema Corte, Teori Zavascki morreu na quinta-feira da semana passada, aos 68 anos. Mais quatro pessoas estavam na aeronave, que, no momento da queda, próxima à Ilha Rasa, já se preparava para pousar no aeroporto de Paraty.