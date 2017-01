Em visita à Porto Alegre, prefeito realiza encaminhamentos

Em busca de recursos para o município, na última quinta-feira o prefeito Vilmar Zimmermann, juntamente com o secretário de Administração Milton Schmidt cumpriram agenda em Porto Alegre. Durante todo o dia foram realizadas várias visitas às Secretarias do Estado e também ao DAER.

Logo cedo, durante visita à Secretaria de Obras do Estado foi assinado um convênio para a perfuração de dois novos poços de água no município. O objetivo é melhorar o abastecimento de água na Linha São João e também na sede do município. Em Linha São João serão mais de 30 famílias beneficiadas, já que o poço existente não está suprindo a necessidade. Já na sede de Augusto Pestana o poço vai beneficiar cerca de 300 famílias.

Já na Secretária de Transportes foi dado encaminhamento para a obra de pavimentação de uma via paralela à ERS-522, em frente à empresa Agriplan. “Conversamos com o secretário Pedro Westphalen e ele sinalizou que a obra deve ocorrer ainda neste ano. Também pedimos que sejam feitos alguns reparos na nossa ERS-522 que sofreu muito com as últimos chuvas e já está apresentando trechos com buracos”, comenta Vilmar.

Relativo a uma emenda de R$ 250 mil, encaminhada ainda no ano passado, também foi obtida autorização do Estado para realizar pavimentação com piso intertravado em frente à Casa Recanto da Produção. O aval se fez necessário pelo fato de que o local da obra é faixa de domínio do Estado.

Logo em frente à Casa Recanto da Produção, no pórtico de entrada do município, o acesso perigoso fez com que o prefeito também solicitasse uma solução para os vários acidentes que ocorrem costumeiramente naquele local. “Temos uma rodovia, com curva, que tem entrada para o município e também saída para a Ponte Branca. Ou seja, ali é muito movimentado e de acesso perigoso”, explica Vilmar. Já nos próximos dias, o DAER deve enviar engenheiros para avaliar o local.

Por fim, outro projeto da Prefeitura, um dos principais para o ano, também recebeu encaminhamento ontem junto ao Badesul. Foi feita a documentação do financiamento para a construção de um pavilhão na Secretaria de Obras. O espaço vai abrigar todo o parque de máquinas do município e também receber algumas salas de almoxarifado e também para os servidores.