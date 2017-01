O Percurso Alfa de Obstáculos trouxe um novo ingrediente ao Verão Mágico

Na noite de quinta-feira, 26 de janeiro, foi realizada a segunda edição do Percurso Alfa de Obstáculos em Santa Rosa. Este evento, que tem origem nas atividades militares, é um movimento esportivo que cresce a cada ano em todo o mundo, e se caracteriza por um trajeto com diversos obstáculos a ser percorrido individualmente ou por equipes. Os participantes devem criar estratégias e utilizar-se de sua capacidade física para transpor os obstáculos, sempre de forma segura, e percorrer no menor tempo possível o trajeto previamente definido.

Em pleno Parcão, simultaneamente aos jogos do Verão Mágico 2017, cerca de 50 atletas, divididos em equipes mistas de seis integrantes (compostas por três homens e três mulheres), demonstraram, a cada obstáculo vencido, a importância do desenvolvimento dos atributos da área afetiva (tais como: iniciativa, superação, cooperação, decisão e liderança). E puderam ainda colocar à prova suas capacidades físicas (força, potência, velocidade, coordenação motora e equilíbrio).

Os organizadores do evento consideram que todos participantes que concluem estes percursos são vencedores. Neste Percurso Alfa 2017 sagraram-se campeãs as seguintes equipes:

“Academia SESC”, com tempo de execução de 25 minutos e 47 segundos (7º lugar);

“Cross Selva”, com tempo de execução de 23 minutos e 45 segundos (6º lugar);

“Academia Dragões do Oriente”, com tempo de execução de 22 minutos e 53 segundos (5º lugar);

“Cross Fanáticos”, com tempo de execução de 22 minutos e 06 segundos (4º lugar);

“Cross Viciados”, com tempo de execução de 21 minutos e 38 segundos (3º lugar);

“Academia Saúde Body Fitnnes”, com tempo de execução de 19 minutos e 48 segundos (2º lugar);

“Academia Persona”, com tempo de execução de 17 minutos e 30 segundos (1º lugar).

A realização do Percurso Alfa de Obstáculos foi da ASEAGIM-SR (Associação das Entidades e Academia de Ginástica e Musculação), que nesta segunda edição contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, do SESC, do 19º RCMec, da Madeireira Zimermann e da WEBTV Sul.