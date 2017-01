​Prefeitos da AMM prestigiaram abertura oficial da 24ª Kerbfest Missões

Evento, que acontece em São Paulo das Missões e exalta a cultura alemã, vai até domingo (29) com muito chopp e música típica



“São Paulo das Missões respira festa e alegria. Temos orgulho em cultuar este legado deixado por nossos antepassados, que valoriza e evidencia a tradição alemã em nosso município". Com este entusiasmo a prefeita anfitriã, Noeli Borré Ruwer, deu as boas vindas ao público que esteve presente na abertura oficial da 24ª Kerbfest Missões, na manhã desta sexta-feira (27/01), na praça municipal de São Paulo das Missões. Noeli fez um agradecimento especial a todos que de alguma forma colaboraram e trabalharam na organização do evento, garantindo o sucesso de mais uma edição da Kerbfest, que se estende até o próximo domingo (29/01).

Em nome do presidente e demais prefeitos que integram a Associação dos Municípios das Missões (AMM), o prefeito de Dezesseis de Novembro, Ademir Mico Gonzato, parabenizou a comissão organizadora da festa e destacou: "A Kerbfest Missões é um dos eventos que fortalecem as tradições culturais na região missioneira, além de ser um momento de muita alegria e descontração, pois aqui, sempre somos muito bem recebidos". O coordenador regional de Saúde, Antonio Sarzi Sartori, representou o governador do Estado, José Ivo Sartori.

Antes da abertura oficial, os convidados foram recepcionados na Prefeitura Municipal e depois acompanharam o desfile de carros alegóricos até a praça. Prefeitos, vices, secretários municipais, imprensa, comunidade, entidades locais e outros participantes, prestigiaram o início das festividades, que se estendem até domingo, dia 29/01, com uma diversificada programação. "Venham celebrar conosco. São Paulo das Missões te espera para participar da maior festa da alegria. Seid Immer Wilkommen, Prost".