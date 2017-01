Na região das missões governador Sartori abre oficialmente a colheita do milho no RS

28/01/2017

A região das Missões sediou neste sábado (28), a abertura oficial da colheita do milho no Rio Grande do Sul, uma das principais culturas do estado. O ato ocorreu na Fazenda da Lagoa, de Valdinei Donato. O governador José Ivo Sartori, que cumpre agenda na região, prestigiou a solenidade. Ele pilotou por 50 metros uma colheitadeira, em momento que marcou oficialmente a abertura.

Desde as primeiras horas da manhã, lideranças, autoridades e especialistas no agronegócio participam do evento. Segundo Valdinei, em entrevista à Rádio Missioneira, que está ao vivo do local, disse que a solenidade projeta a região para todo o Brasil. "É importante mostrar nosso potencial e empenho dos agricultores das Missões", pontua.

Mais do que abrir a colheita, o evento foi organizado para discutir formas de aumentar a produção do milho. Conforme os agricultores, o principal problema é a burocracia para instalar sistema de irrigação, essencial para a boa produção da cultura na região.

No pronunciamento oficial, Valdinei afirmou que apesar do bom potencial, ainda é possível avançar mais. Ele apresentou dados elaborados em parceria com a Coopatrigo sobre as áreas irrigadas."Hoje temos apenas 9%, e o nosso potencial pode chegar a 30% ou 40%", afirmou.

O presidente da Apromilho, Cláudio Luiz de Jesus, reconheceu que a burocracia da irrigação é um dos principais entraves da produção de milho. Ele citou também a falta de estabilidade no preço e de seguros melhores para os produtos. "O governo está empenhado em resolver essas questões", anunciou. Ele parabenizou a gestão de Donato na produção regional. "É de pessoas assim que precisamos para alavancar a agricultora", elogiou.