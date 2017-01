Advogado suspeito de lesar clientes volta a ser preso em Canela

Um advogado que responde a 120 inquéritos por lesar clientes em Canela voltou a ser preso preventivamente nesta quinta-feira (26) pela Polícia Civil. Ele é suspeito de ter acumulado até R$ 500 mil em fraudes e já havia sido preso em junho de 2016.



Conforme a Polícia, o advogado estava em liberdade e, mesmo com o direito de advogar suspenso, continuava a exercer a profissão. Ele é, agora, suspeito de falsificar documentos do seu próprio advogado.



Segundo o delegado Vladimir Haag Medeiros, as vítimas do advogado preso eram geralmente clientes idosas e fragilizadas emocionalmente. As fraudes consistiam na cobrança de custas judiciais que não existiam. Segundo a Polícia, o advogado falsificava guias judiciais e de pagamentos de tributos.



A Polícia atribui ao suspeito os crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e particulares, apropriação indébita, supressão de documento, falsidade ideológica, patrocínio infiel e uso de documento falso.



