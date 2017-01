Sérgio Boaz: Grêmio deve um mês de salário e férias aos jogadores

Enquanto corre atrás de reforços para completar o grupo de jogadores para Renato Portaluppi, a direção do Grêmio precisa resolver outro problema: o atraso de um mês de salário e do pagamento das férias.



Apesar das dificuldades financeiras, o clube já conseguiu acertar a premiação pela conquista da Copa do Brasil. Por não ter negociado nenhum dos principais nomes do grupo, faltam recursos para quitar todas as obrigações.



