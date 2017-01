Prefeitura quer desapropriar, em até seis meses, prédio da Kiss

O endereço segue o mesmo, o prédio ainda está lá, na Rua dos Andradas, onde 242 jovens tiveram suas vidas ceifadas na madrugada de 27 de janeiro de 2013. Passados quatro anos, a prefeitura de Santa Maria se vê frente a um desafio: lidar com uma ferida que ainda não foi cicatrizada. Para isso, o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB), já na primeira reunião do seu governo, deu o recado: fará a desapropriação do prédio da Kiss. O político afirma que essa é uma decisão em que não há margem para recuo. Tão logo o processo de desapropriação seja concluído, vem uma outra etapa, sem prazo para começo e fim, a construção de um memorial.



Ainda no ano passado, o então prefeito Cezar Schirmer (PMDB) emitiu um decreto, de autoria da prefeitura, que declarava o imóvel da boate como de utilidade pública. Na prática, o decreto é uma etapa anterior à desapropriação.



Para que a desapropriação seja, de fato, efetivada, o município precisará chegar a um entendimento com a Econn Empreendimentos de Turismo e Hotelaria, que é a empresa dona do prédio.



À Gaúcha, o advogado da empresa, Paulo Henrique Corrêa da Silva, sinalizou que a empresa solicitará R$ 4,5 milhões. A avaliação, segundo ele, leva em conta o prédio e o terreno:



“O que temos hoje é uma avaliação oficial do prédio, que é de R$ 4,5 milhões, levando em conta a localização e a área. A Econn trabalha com esse valor para negociar com a prefeitura os termos, os valores. Ainda estamos aguardando uma sinalização do poder público para conversarmos.”



Caso não haja entendimento entre as partes é possível que a situação venha a ser judicializada – já que o poder público pode contestar os valores apresentados. Se isso, de fato, acontecer caberá à Justiça decidir pelo valor do imóvel a ser negociado.



A Econn afirma que não fará qualquer tipo de alteração ou modificação na estrutura do prédio até que a questão da desapropriação seja resolvida. Em caso de a desapropriação não prosperar, a empresa afirma ter planos para o imóvel, como a construção de um hotel.



GAÚCHA