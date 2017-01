Fifa multa o Palmeiras por irregularidade na venda de Barcos ao Grêmio

O Palmeiras foi multado pelo Comitê Disciplinar da Fifa em 50 mil francos suíços (cerca de R$ 160 mil) por uma quebra de protocolo na venda de Barcos ao Grêmio em 2013. Segundo nota oficial da entidade, o clube paulista violou o artigo 18 do regulamento de transferências de jogadores.



A direção palmeirense repassou na negociação a dívida de US$ 750 mil referente à contratação de Barcos ao Grêmio sem comunicar a LDU. Além do valor, o Grêmio cedeu quatro jogadores aos paulistas: Leandro, Léo Gago, Vilson e Rondinelly.