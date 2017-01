Santo Ângelo: Presidente da Câmara, confere resultado das obras em vias do bairro Industrial

Estima-se que melhorias irão beneficiar mais de 30 famílias que moram e trabalham na localidade.

Nesta semana, dia 24, o Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, Adolar Queiroz, esteve com o Secretário Municipal de Transportes, João Terra, e com o subsecretário, Elpídio Alves da Silva, vistoriando as obras de encascalhamento no Bairro Industrial, próximo da antiga CESA.



Conforme explicou o Chefe do Legislativo, as melhorias são uma antiga reivindicação das famílias que encontravam dificuldade de locomoção. “Levamos ao Secretário de Transportes o pedido dessas famílias e prontamente fomos atendidos”, destacou Queiroz.



Conforme explicou o Chefe do Legislativo, as melhorias são uma antiga reivindicação das famílias que encontravam dificuldade de locomoção. "Levamos ao Secretário de Transportes o pedido dessas famílias e prontamente fomos atendidos", destacou Queiroz.

Estima-se que a obra irá beneficiar mais de 30 famílias que moram e trabalham na localidade. Além disso, conforme destacou Queiroz, a intenção é facilitar o trabalho dos produtores que dependem, exclusivamente, da referida via para escoar a produção. Somente no percurso onde as obras foram realizadas, 8 famílias cultivam e comercializam diversos tipos de produtos como leite, ovos e hortaliças. "Dia de chuva não tinha como, não tinha acesso, parava tudo, fica impossível trafegar",​ ​contou João Natalício do Nascimento,produtor de hortaliças há 15 anos. Somente na sua propriedade, João emprega oito pessoas e, agora, se diz muito satisfeito com as melhorias, já que por diversas vezes havia entrado em contato com o Poder Municipal relatando, até mesmo, os grandes prejuízos por conta da precariedade da estrada.



Conforme explicou o Secretário João Terra, as obras fazem parte do plano de governo da nova Administração Municipal. “Apesar das dificuldades financeiras, da precariedade dos equipamentos e com poucas semanas da administração Jacques Barbosa/Bruno Hesse, já estamos resolvendo problemas crônicos”, finalizou o Secretário.