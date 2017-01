Trump assina decreto para construir muro na fronteira com o México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na tarde desta quarta-feira (25) medidas para a segurança interna do país, de acordo com a rede CNN. Entre elas, está o decreto para a construção de um muro na fronteira com o México, uma das promessas de campanha mais polêmica do magnata.



Outros pontos de Trump dão conta de diretrizes para restringir a entrada de imigrantes e refugiados no solo americano. De acordo com o portal G1, o presidente norte-americano assinou uma ordem para bloqueio de fundos federais para as "cidades-santuário", que protegem refugiados e imigrantes sem documentos de deportação.



A verba será abolida aos municípios que se recusarem a passar informações às autoridades federais sobre o status de imigração dos detidos. Entre as cidades, estão Chicago, Nova York e Los Angeles.