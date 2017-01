Ambulâncias entregues por Temer ao RS são liberadas

Com um atraso de 17 dias, foram liberadas nesta quinta-feira (26) as 61 ambulâncias da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviadas pelo Governo Federal ao Rio Grande do Sul. A documentação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os veículos haviam sido entregues no dia 9 pelo presidente Michel Temer, em cerimônia no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.



As ambulâncias estão paradas nos municípios e só poderia ser colocadas em funcionamento com a publicação dos termos de doação. Agora, ficará faltando o emplacamento dos veículos para que sejam liberados para uso imediato. Segundo o Detran, se toda a documentação for entregue corretamente, o emplacamento fica pronto em uma semana.



Das 61 cidades beneficiadas, sete ficarão com UTIs móveis: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Carazinho, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões e Taquari. As outras receberão unidades básicas.