Homem é preso em Palmeira das Missões

Policiais da Delegacia de Polícia (DP) de Palmeira das Missões, com apoio da DP de Palmitinho e de policiais militares do 39º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prenderam em flagrante por tráfico de drogas um homem, de 53 anos, naquele município. Os policiais cumpriam mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, no bairro Passo D’Areia.



Segundo a delegada Cristiane Van Riel Santos, em uma das residências, foram apreendidos vários objetos, dentre eles 33g de substâncias semelhante a crack; um videogame Sony Playstation 2; dois aparelhos de rádio automotivo, marca Pionner, modelo Super Tuner III D; um aparelho de DVD automotivo, marca Booster; e, ainda, dinheiro. O indivíduo, que já possui antecedentes por tráfico, após os trâmites legais, foi encaminhado ao sistema prisional gaúcho.



DP de Palmeira da Missões