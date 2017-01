Homem é obrigado a tirar guaiaca para entrar em banco e bombacha cai

26/01/2017

Não há situação que mais chateie um gaúcho do que ficar sem bombacha. Foi o que aconteceu com Nairi Antonio Callegaro, 75 anos, devoto às tradições aprendidas ainda guri em São Luiz Gonzaga. Ele foi obrigado a tirar a guaiaca, com fivela de ouro e prata, quando tentava passar na porta giratória de uma agência do Banrisul, no Partenon, em Porto Alegre.

Sem a guaiaca, a bombacha caiu, deixando o gaúcho só de cuecas. O caso foi parar na Justiça. Como resultado do trabalho dos advogados Tsuyoshi Rafael Maeda e Jonathan Libanio, o banco foi condenado, em 2ª instância, a indenizar Callegaro em R$ 3 mil por danos morais. “Me criei dentro de uma bombacha e não tiro por nada”.

O valor vai servir para a compra de uma nova vestimenta para alinhar o gaúcho gaiteiro nos shows de vanerão pelo Rio Grande.

cp