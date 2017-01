Colégio Sepé está com as matrículas abertas para 2017

O Colégio oferece vagas da Educação Infantil (Berçário) ao Ensino Médio

Para o Colégio Cenecista Sepé Tiaraju, os sujeitos das aprendizagens estão em primeiro plano. A Instituição desenvolve uma proposta pedagógica diferenciada, que enfatiza as interações e as relações no processo ensino-aprendizagem, respeitando e contemplando as dimensões e potencialidades humanas. Além disso, a Escola pertence a um dos maiores grupos educacionais do País, a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), que por mais de 72 anos tem transformado o destino de milhares de alunos.

MATRÍCULAS ABERTAS

O Colégio está com as matrículas abertas desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Pelo segundo ano, o Colégio Sepé oferece vagas para o berçário (a partir dos seis meses de idade), com uma infraestrutura completa e professores qualificados para atender os bebês.

CONHEÇA OS AGRUPAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL:

Berçário: 6 a 11 meses completos até 31/03

Grupo I: 1 ano a 1 ano e 11 meses completos até 31/03

Grupo IA: Crianças com 2 anos completos até 31/03

Grupo IB: Crianças com 3 anos completos até 31/03

Grupo 2: Crianças com 4 anos completos até 31/03

Grupo 3: Crianças com 5 anos completos até 31/03

Além disso, o Colégio está com as matrículas abertas para alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. As matrículas devem ser feitas na Secretaria da Escola, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.

NOVIDADE – HIGH SCHOOL

Neste ano, a Rede CNEC está dando mais um passo rumo a excelência educacional com o lançamento da CNEC HIGH SCHOOL, que, em parceria com a Genium High School, oferecerá a possibilidade de se obter dupla certificação no Ensino Médio, a qual enriquece o currículo dos alunos e abre portas para mais de 4.500 universidades americanas e outros programas, além de ampliar a sua visão de mundo.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria do Colégio Sepé, ou pelo telefone (55) 3313-1922 ou ainda pelo site www.colegiosepe.cnec.br.