Justiça determina afastamento de filho de prefeito de cargo em Canoas

Rodrigo Busato (à direita) ao lado do pai, o prefeito Luiz Carlos Busato (Foto: Facebook/Reprodução)

Uma liminar determina o afastamento imediato do filho do prefeito de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, do cargo de secretário municipal de Comunicação. O cantor Rodrigo Busato foi nomeado titular da pasta pelo pai, Luiz Carlos Busato, que assumiu a prefeitura em janeiro.

A decisão é desta terça-feira (24) e foi tomada pelo juiz Marcelo Lesche Tonet da 4ª Vara Cível deCanoas. Segundo o despacho do juiz, Busato não terá direito à remuneração corresponde ao período em que ocupou o cargo.

O magistrado considera nepotismo a nomeação de Rodrigo Busato, pois, segundo ele, "fere os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da impessoalidade". Ele acredita que a manutenção do músico no cargo representa perigo de dano, porque, além de Rodrigo ser pago com dinheiro público, a presença dele na pasta pode levar à prática de novas nomeações e contratações irregulares.



Procurado pelo G1, a assessoria da prefeitura informou que ainda não foi comunicada da decisão e, por isso, não iria se manifestar.