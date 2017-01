Corpo de Bombeiros de São Luiz Gonzaga terá serviço suspenso

A partir desta quarta-feira (25), os mais de 35 mil moradores de São Luiz Gonzaga, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, deixarão de contar com o atendimento local do Corpo de Bombeiros durante os dias úteis. Três bombeiros de Santo Ângelo e São Borja, na Fronteira Oeste, farão plantão no município, apenas aos finais de semana.



O Corpo de Bombeiros de São Luiz Gonzaga manterá um bombeiro na cidade apenas para o atendimento do telefone. Quando o serviço for solicitado entre as segundas e sextas, a demanda será direcionada aos bombeiros de Santo Ângelo ou de São Borja, dependendo da região a ser atendida.



A interrupção visa diminuir os gastos do governo estadual, com o corte do pagamento de horas extras e reposição do efetivo. Até então, 13 cidades da Região das Missões eram atendidas pelos bombeiros de São Luiz Gonzaga.