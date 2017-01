ijuí : Ladrões estouram porta e furtam objetos de óptica no centro

A Looks Óptica, situada na Rua 15 de Novembro do Centro da cidade de Ijuí foi alvo de ladrões na Madrugada de Hoje(25). Os bandidos estouraram a porta principal do estabelecimento para efetuar o furto. Segundo as imagens das câmeras de segurança do local, a ação durou cerca de 30 segundos. As imagens registraram dois homem, em uma moto vermelha, chegando ao local. Nesse momento um elemento vai até a frente da loja,e com um objeto estoura o vidro e pratica o furto. Logo após eles fugiram pela contra mão na Rua Ernesto Alves. Cerca de 50 relógios foram levados pelos bandidos durante o roubo.