Acidente entre carro e caminhonete Spin deixa feridos na BR 158 em Júlio de Castilhos

Várias pessoas tiveram ferimentos leves em um acidente na tarde da ultima terça-feira (24) na BR-158. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Brigada Militar, que atenderam a ocorrência, uma caminhonete Spin da Secretaria de saúde da Prefeitura de Júlio de Castilhos e um carro Gol, colidiram próximo a cidade de Júlio de Castilhos.



Segundo informações, os passageiros da Spin mais o motorista da mesma, e a caroneira e o condutor do Gol passam bem, apesar da forte batida, deixou somente ferimentos leves.



Todos, os envolvidos no acidente, foram socorridos pelas equipes de ambulância e SAMU e foram conduzidas ao hospital Bernardina Salles de Barros e ficaram em observação.



Estiveram presente no hospital local a secretaria municipal de saúde Lucelia e o Prefeito João Vestena os quais deram toda atenção as pessoas envolvidas nesse acidente.