INSEGURANÇA: Criminosos assaltam delegado e levam carro e arma em Porto Alegre

Um delegado da Polícia Civil foi assaltado por dois criminosos na noite dessa terça-feira (24), no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. Conforme informações da Brigada Militar, dois homens armados abordaram o delegado e levaram o carro e arma do policial, que não teve a identidade revelada. Não houve confronto.



O crime foi registrado às 20h30. Uma hora depois, o carro, um Veloster, foi encontrado próximo ao numeral 110 da rua Sargento Miguel Gonçalves, no bairro Coronel Aparício Borges, cerca de 5 km do local do assalto.