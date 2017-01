Região das Missões esteve representada na Fitur em Madrid

Lançado para o mercado mundial o Circuito Turístico Ruta Jesuítica da Sudamérica integrado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai



Representantes a região das Missões, por meio da Associação dos Municípios das Missões (AMM) e Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões), estiveram presentes na Feira Internacional de Turismo (Fitur/2017), que ocorreu entre os dias 18 a 22 deste mês, em Madrid/Espanha.

No evento foi lançado para o mercado mundial o Circuito Turístico Ruta Jesuítica da Sudamérica, que envolve Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai; o Caminho da Missões (percurso de 28 dias) unindo Brasil, Argentina e Paraguai; além da distribuição de materiais de divulgação da região das Missões, no estande do governo brasileiro.

Experiência espanhola

Conforme explicou a diretora do Detur/Funmissões, Rosane Grabia, que liderou a comitiva missioneira também formada por Junaro Figueiredo e José Roberto de Oliveira, a participação da região foi de grande importância. “Recebemos inúmeros profissionais, autoridades e visitantes querendo saber mais sobre este roteiro integrado, que foi a única experiência espanhola em terras brasileiras, fato que chamou bastante atenção da imprensa internacional”, avaliou Grabia.

Tratativas

Entre as principais ações estabelecidas no encontro destacam-se: acordo firmado entre os governos dos quatro países de que irão ao Vaticano, com data ainda a ser definida, pedir a bênção do papa Francisco ao Circuito Internacional Ruta Jesuítica da Sudamérica, cujo roteiro é baseado no percurso feito pelos padres jesuítas na América do Sul, e todo o trajeto poderá ser percorrido em aproximadamente um mês; o anúncio oficial do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de que vai disponibilizar 100 milhões de dólares para ações e investimentos nas Missões Internacionais; o plano de promoção conjunta (Brasil e Argentina) para viabilizar o livre trânsito de turistas de outras nacionalidades.

Turismo unificado

A comitiva da região das Missões que esteve na Fitur/2017, em Madrid/Espanha, vem acompanhando e atuando em todas as etapas para a concretização do projeto de integração do turismo missioneiro, inclusive participando de reuniões internacionais realizadas ao longo de 2016 no Brasil, Argentina e Paraguai. De igual forma, também o presidente da AMM/Funmissões, Valdir Andres, conjuntamente com outros prefeitos, vices, vereadores, representantes do setor privado e demais lideranças missioneiras, têm trabalhado em iniciativas indutoras do fortalecimento do turismo dos 26 municípios que congregam a AMM.

O ministro do Turismo do Brasil, Marx Beltrão, o presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, o diretor estadual Turismo do RS, Abdon Barreto Filho, entre outras autoridades nacionais e internacionais participaram da Fitur/2017.