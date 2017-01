Palmeira das Missões: Homem atira em policiais e é morto

24/01/2017

Na tarde desta terçla-feira (24), por volta das 15 horas, uma guarnição do Pelotão de Operações Especiais do 39º Batalhão de Polícia Militar de Palmeira das Missões, quando deslocava pela BR 386, nas proximidades do trevo do município de São José das Missões, tentou efetuar a abordagem de um veículo, porém este não obedeceu às ordens dos policiais, mas em dado momento o fugitivo estacionou o veículo, desceu e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares, atingindo a viatura policial.

Sendo assim, diante da injusta agressão e do perigo atual os policiais militares utilizaram dos meios disponíveis e necessários para fazer cessar o ataque, desta forma efetuaram disparos na direção do agressor, o qual foi alvejado. Após cessada a injusta agressão, os policiais militares envidaram os esforços necessários para prestar o devido socorro e preservar a vida do indivíduo, por consequência acionaram o socorro médico e para dar brevidade ao socorro de imediato colocaram o individuo baleado no interior da viatura policial e deslocaram com ele sentido Palmeira Missões, assim ao se depararem no caminho com a ambulância fizeram o transbordo do ferido.

O indivíduo não resistiu os ferimentos e posteriormente veio a óbito. Ele foi identificado como sendo R.L.D.P., de 30 anos de idade, morador da cidade de Panambi, e com extensa ficha criminal. Informamos que os Policiais Militares passam bem e não foram feridos no confronto.