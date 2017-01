25/01/2017

O segundo homicídio do ano em São Luiz, registrado no fim da tarde ontem, 24, foi um roubo seguido de morte. As informações são da Polícia Civil.

A vítima, Cleonice de Fátima Melo, 50, foi morta a facadas e teve objetos de sua casa levada. O trabalho de investigação dos policiais levou a identificação do autor em menos de 24 h, entretanto, ainda não foi preso. A arma do crime e os objetos levados, foram encontrados.