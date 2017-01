Secretaria de Habitação de Ijuí divulga lista dos contemplados para 24 casas no Parque da Pedreira

A Secretaria Municipal de Habitação divulgou a lista das pessoas contempladas para receberem as 24 casas da segunda etapa do Empreendimento Habitacional Parque da Pedreira. O sorteio, priorizando conforme orientação do Conselho Municipal de Habitação, a contemplação de deficientes e idosos, foi realizado no final da tarde de sexta-feira,20, no Gervi. “Além dos 19 contemplados de acordo com este requisito, foram sorteados outros cinco”, explica o secretário Ramsés Lemos.

A previsão de conclusão das casas, de acordo com o secretário de Habitação, é abril ou maio. “Este foi o prazo sinalizado pela Caixa Federal à construtora no último aditivo”, explica. A expectativa é que o clima colabore para que este calendário possa ser cumprido.

Na mesma ocasião foram sorteados também 21 suplentes, os quais, segundo Ramsés Lemos, já permanecem previamente contemplados para o projeto seguinte, com a construção de mais 30 unidades habitacionais. “Este projeto está em processo de loteamento em área próxima ao Parque da Pedreira e para o qual já temos recursos federais alocados”, informa. Ele lembra, ainda, que todas as famílias contempladas no sorteio realizado na sexta-feira são atendidas pela Administração Municipal, por meio do aluguel social.

O prefeito Valdir Heck fez questão de acompanhar o sorteio realizado na sexta-feira. Na ocasião ele disse aos candidatos a uma moradia que neste começo de governo, pouco mais de 20 dias, já se reuniu três vezes com a Caixa Federal, com o objetivo de agilizar o processo de construção e entrega das unidades habitacionais do Parque da Pedreira. “Tem um tempo ainda para acontecer, mas estamos atentos”, assegurou.