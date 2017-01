FBI diz que levaria 103 anos para decifrar os dados da Odebrecht

Em resposta a pedido da PGR, órgão americano diz que, mesmo com toda a tecnologia, precisaria de mais de um século para superar as sofisticadas camadas de proteção de servidores da empreiteira. Quase um ano após os investigadores da Operação Lava-Jato identificarem servidores da Odebrecht na Suíça, parte das informações da empreiteira sobre pagamentos de propinas pelo mundo continua em segredo. Sem conseguir acessar os dados, protegidos por uma série de códigos e chave de segurança, a Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu até ao FBI, órgão de investigação dos Estados Unidos. A resposta dos americanos, porém, não foi nada animadora. Em comunicado ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o FBI disse que, mesmo usando toda a sua tecnologia disponível, precisaria de 103 anos para superar as sofisticadas camadas de proteção dos servidores da Odebrecht. A existência destes servidores na Suíça foi revelada no início de 2016 por funcionários do Setor de Operações Estruturadas, o "departamento de propinas" da empreiteira. Eles afirmaram que, para consultar os documentos, o sistema exigia um código secreto que era trocado diariamente, além do uso de uma chave no computador central. Os funcionários disseram que desconheciam esta chave.