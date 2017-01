Mulher acusada de homicídio, e procurada pela justiça é presa pela Brigada Militar de Santo Ângelo

PRISÃO POR CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL – SANTO ÂNGELO/RS

Nesta segunda (24/1) às 22h45 na Rua Santa Maria, 381, no Bairro Indubras em Santo Ângelo, Policiais Militares do 7ºRPMon efetuaram a prisão da Srª A.S.Q.O.

Durante patrulhamento no bairro Indubra guarnição avistou uma Srª em via publica, e após abordá-la e identifica-la foi efetuada consulta no Sistema Integrado da Brigada Militar e constatado que havia um mandado de prisão por homicídio em seu desfavor.

A.S.Q.O. foi presa, conduzida a Delegacia de Pronto Atendimento e posterior ao Instituto Penal de Santo Ângelo.

PREENSÃO DE ADOLESCENTE POR FURTO QUALIFICADO – SANTO ÂNGELO/RS

Nesta terça(24/1) às 02h50 na Rua Idalina Fernandes Correa, 75, bairro Jardim em Santo Ângelo, Policiais Militares do 7º RPMon efetuaram a apreensão de um adolescente por furto qualificado.

A Guarnição de serviço deslocou ate a rua Idalina Fernandes Correa no bairro Jardin onde ocorreu o arrombamento de uma residência, o autor arrombou uma porta da residência e após subtrair do interior uma centrifuga para secagem de roupas saiu do local, os vizinhos informaram a Brigada Militar que efetuou buscas na imediações localizando um adolescente de quatorze anos de idade deslocando em via publica com o objeto do furto, foi e foi conduzido à Delegacia de Policia e efetuado o registro policial, a centrifuga foi restituída a seu proprietário.

BM