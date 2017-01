Diretório do PMDB ratifica participação no governo Jacques/Bruno

21/01/2017

Um importante encontro foi realizado na noite de sexta-feira (20). Junto ao Plenário da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, oportunidade que lideranças do PMDB, filiados, e simpatizantes ratificaram presença no governo de Jacques Barbosa (PDT), Bruno Hesse (PDT).

A reunião foi coordenada pelo Presidente do Partido Diomir Ribeiro de Souza. Após várias manifestações, a proposição de participação do partido na atual gestão do município foi colocada em votação.

Na ocasião 40 membros do diretório com direito a voto referendaram a executiva o ingresso do PMDB como aliado a nova administração. Do total de votantes 37 foram favoráveis, e três contrários.

Também foi apresentada uma proposta do vereador Vinicius sobre a questão da liderança do partido, sendo aprovado que cada vereador ocupará a vaga alternadamente..