Médico é investigado por abusar de pacientes durante consultas em Ivoti

MP denunciou o homem de 31 anos; Justiça aceitou e ele virou réu no caso.

Paciente de 18 anos relatou estupro em setembro do ano passado.

Um médico de 31 anos é investigado por supostamente ter estuprado uma paciente durante atendimento em Ivoti, cidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. O caso ocorreu em 16 de setembro do ano passado. O Ministério Público denunciou o homem, e a denúncia já foi aceita pela Justiça. O nome dele não foi divulgado.

A paciente, de 18 anos, foi até o Pronto-Atendimento Municipal Mais Vida, por conta de uma alergia. Conforme a denúncia do MP, ela sofreu os abusos durante o atendimento.

"O denunciado, que trabalhava como médico do local, valendo-se de sua profissão, simulando que estava a realizar exame clínico na vítima, acariciou seus seios, sob o pretexto de achar alguma íngua", diz o documento enviado à Justiça. O texto também menciona que o médico apalpou a jovem nas partes íntimas. No fim da consulta, ele ainda pediu um beijo à paciente, que negou.

Ao sair de lá, a mulher procurou a Delegacia de Polícia do município para registrar a ocorrência. A partir daí, o caso passou a ser investigado.

O promotor Charles Martins, que atua na Promotoria de Justiça de Ivoti, diz ainda que, após a divulgação dos fatos, outra mulher compareceu à delegacia e denunciou que o médico também tentou abusá-la.

"O objetivo da divulgação desse caso é incentivar que as mulheres vítimas de estupro se encorajem e denunciem fatos semelhantes, pois frequentemente os estupradores são pessoas consideradas 'comuns', pacatas e, por vezes, até ostentam posições sociais importantes. Isso faz com que a vítimas se retraiam, pois pensam que ninguém vai acreditar na palavras delas", pondera ele.

O médico está solto, mas foi afastado do cargo após as denúncias. Ele era contratado pela empresa Allmed Serviços Médicos, terceirizada que prestava serviços ao município.