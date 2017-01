Advogados são indiciados por lesar clientes em fraude milionária no RS

Cinco advogados do Paraná foram indiciados no inquérito que apura uma fraude superior a R$ 25 milhões. Eles são suspeitos de lesar cerca de duas mil pessoas em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, e outras cidades gaúchas.

Segundo a investigação, os advogados não repassaram aos clientes valores ganhos em ações contra a antiga CRT, que foi privatizada. Depois que a Justiça autorizou o bloqueio de bens dos cinco advogados, quatro estiveram em Santa Maria para auxiliar na investigação.

Dois deles negaram ter agido de má fé. Eles disseram que se atrapalharam diante do volume de ações.

Os outros dois alegaram que só não pagaram os valores porque não localizaram alguns clientes, mas que quitaram a dívida assim que eles foram encontrados. Os advogados não tiveram os nomes divulgados.