Ijuienses são vítimas de acidente fatal na Argentina

Acidente de trânsito, no final da manhã de hoje (21), matou três pessoas em Colônia Victória, província de Missiones na Argentina.



Segundo informações do Jornal Misionero da Argentina, viajavam em um veículo Astra; Diego Paradinski dos Santos, Maraísa Forgiarini e seus pais, Valtair Forgiarini e Mariza Megiolaro Forgiarini. Apenas Mariza sobreviveu ao impacto. Inicialmente foram divulgados quatro óbitos, entretanto familiares confirmaram à reportagem da RPI que Mariza foi levada para o hospital com vida. Ela passou por cirurgia na casa de saúde. As informações são de que ela está bem.



Conforme a polícia da argentina, o veículo em que estava a família de Ijuí, colidiu frontalmente com um veículo Gol argentino. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do veículo estrangeiro.