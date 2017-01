Moro chega a velório e homenageia Teori Zavascki: 'Foi um grande herói'

O juiz federal Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato em Curitiba, falou rapidamente com a imprensa na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, na manhã deste sábado. Moro foi uma das primeiras autoridades a chegar no local para acompanhar o velório do ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo na quinta-feira.



Moro destacou que Teori, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), foi um "verdadeiro herói" pelos serviços que prestou e ressaltou que a morte dele causou uma grande desolação na magistratura. Disse se tratar de uma "perda muito grande", mas que "a vida continua".



Moro teve a fala interrompida por problemas no microfone. Encerrou a manifestação destacando estar fazendo uma homenagem a Teori e não quis responder a perguntas dos jornalistas. Uma delas era justamente sobre uma possível indicação de Moro ao STF.



Moro, durante a breve fala no velório do ministro Teori Zavascki

