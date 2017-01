Carro é incendiado com empresário dentro após assalto em Seberi

21/01/2017

A Ervateira Província, que fica em Seberi no Norte do Rio Grande do Sul, foi assaltada na manhã deste sábado. Os assaltantes entraram na empresa, localizada às margens da BR 386, e renderam funcionários e o proprietário. Eles fugiram levando uma caminhonete Hilux, com placas de Seberi, e aproximadamente R$ 10 mil.

Segundo testemunhas, os criminosos também usaram um Corolla, com placas de Novo Hamburgo, para fugir pela BR 386. Na sequência, nas proximidades do trevo Norte da cidade, eles acessaram uma estrada vicinal e colocaram fogo no carro e na caminhonete, com o empresário dentro. O homem conseguiu sair do veículo em chamas.

A Brigada Militar e a Polícia Civil estão mobilizadas na tentativa de localizar e prender os assaltantes. O Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen também foi acionado para controlar o fogo nos dois veículos.