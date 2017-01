21/01/2017

Técnico do BID confirma 100 milhões de dólares para ações nas Missões Internacionais

Uma importante noticia na área turística para os Sete Povos das Missões, foi repassada ao Portal Rádio Cidade Santo Ângelo neste sábado (21), quando um dos técnicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciou que a instituição estaria liberando 100 milhões de dólares para ações na Região Missioneira.

A informação é do professor José Roberto Oliveira, hoje umas das principais autoridades do setor, destacando que por vários anos existe uma luta permanente na busca dos incentivos necessários para alavancar a economia regional através do turismo.

A autoridade participa de encontro em Madri (Espanha), com a presença dos Ministros do Turismo do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. No dia 19 de janeiro, ocorreu o lançamento do Circuito Turístico Ruta Jesuítica da Sudamérica.

Este é o maior momento da história na luta pelo turismo que poderá viabilizar economicamente toda uma região, que por anos havia caído no esquecimento, e a falta de um interesse maior dos gestores públicos.