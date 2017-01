Jovem tem 80% do corpo queimado por companheiro em Vacaria

23/01/2017

Uma jovem de 18 anos teve 80% do corpo queimado pelo companheiro após recusar-se a manter relações sexuais com ele, de acordo com a Polícia Civil.

O crime ocorreu na madrugada deste domingo (22) em Vacaria, a cerca de 240 quilômetros de Porto Alegre, nos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. Parte da casa onde o casal mora também pegou fogo e ficou destruída.

Conforme o delegado Flademir Paulino de Andrade, Michael de Andrade Ribas, de 28 anos, chegou à residência durante a madrugada após uma festa e quis manter relação sexual com a companheira.

Como a mulher teria se negado, ele ameaçou atear fogo nela. Com a negativa, ele jogou gasolina sobre o corpo dela, posteriormente, ateou fogo.

Outras três pessoas, parentes de Michael, que residem na casa, prestaram socorro à jovem. Eles tentaram apagar o fogo com um banho de chuveiro. No entanto, o fogo se espalhou por outros cômodos, destruindo parte da residência. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, onde está internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Após fugir de casa, homem procurou atendimento em posto

O suspeito fugiu da casa e, em seguida, procurou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Vacaria. Conforme o delegado, ele teria se queimado nas costas e nas pernas. Entretanto, ele conseguiu fugir novamente. "Quando entra queimado, o pessoal do posto avisa a polícia. Quando ele viu que tinham ligado para a polícia ele fugiu, talvez tenha escutado a ligação", conta Andrade.

Segundo o delegado, ele é foragido do sistema penitenciário. Ele cumpria pena no Instituto Penal de Passo Fundo, de onde foi liberado para procurar emprego e não voltou mais.

Michael possui antecedentes criminais por sete roubos, sete furtos e duas tentativas de homicídio. A Polícia Civil já pediu a prisão preventiva dele por tentativa de homicídio. A jovem deve ser transferida para um hospital de Porto Alegre, o que ainda não ocorreu até as 21h deste domingo.

Suspeito também ateou fogo no imóvel onde morava com a companheira (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar o incêndio na casa (Foto: Divulgação/Polícia Civil)