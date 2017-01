Homem morre em acidente na BR 285 em Santa Bárbara do Sul

Um homem de 37 anos, cujo nome não foi divulgado até o momento, morreu no final da noite de ontem (18) em acidente de trânsito no km 394 da BR 285 em Santa Bárbara do Sul.



Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele perdeu o controle da direção de um Peugeot/207, emplacado em Curitiba. O carro saiu da pista e capotou. A passageira, 64 anos, mãe do motorista, ficou ferida (aparentemente sem gravidade). A Polícia Civil de Santa Bárbara do Sul vai investigar.