Previsão do Tempo

Hoje terá sol e algumas nuvens nas missões e região. O dia começou com temperatura mais baixa, perto de 17°C | 23°C. Espera-se ventos do quadrante leste nesta sexta-feira, principalmente na segunda metade do dia, quando poderão ocorrer rajadas ocasionais. A temperatura se elevará nas próximas horas, com temperatura que deve ficar próxima de 32°C à tarde. A tarde será de baixa umidade relativa do ar, devido presença de massa de ar seco.



Hoje poderá ter alguma instabilidade passageira em pontos bem isolados do noroeste do estado, com probabilidade maior em direção à fronteira com a Argentina. Se espera sol e algumas nuvens no final de semana. A temperatura estará baixa na madrugada e amanhecer, em torno de 17°C, e em elevação à tarde, quando deve ficar perto de 33°C. Na próxima semana terá maior probabilidade de instabilidade na região, como de terça para quarta-feira.