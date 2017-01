Corpos de Teori, empresário e de uma mulher são encaminhados ao IML

Os corpos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e do empresário Carlos Alberto Fernandes Figueiras e de uma mulher, ainda não identificada, foram resgatados dos destroços do avião na madrugada desta sexta-feira (20), no mar em Paraty, Rio de Janeiro. Eles foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, onde devem ser reconhecidos por parentes.



As outras duas vítimas do acidente aéreo, ocorrido na tarde de quinta-feira (19), ainda não foram resgatadas.



O corpo de Teori Zavascki será velado e sepultado em Porto Alegre. A informação foi dada por um dos filhos do magistrado, o médico Alexandre Prehn Zavascki. Segundo ele, a família já fez contato com o STF para a definição. A data e o local ainda não foram divulgados.



O acidente



Segundo a Infraero, o avião prefixo PR-SOM, do modelo Hawker Beechcraft King Air C90 e que pertencia ao grupo Emiliano Empreendimentos, decolou às 13h01min do Campo de Marte, em São Paulo (SP), com destino a Paraty (RJ), e caiu próximo à Ilha Rasa, a dois quilômetros de distância da cabeceira da pista do aeroporto da cidade do Rio de Janeiro.



A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento da queda de uma aeronave na altura da Ilha Rasa por volta das 13h45min des quinta-feira. Imediatamente, a Agência da Capitania dos Portos em Paraty (AgParaty) enviou ao local do acidente uma equipe, a fim de prestar apoio na busca aos tripulantes da aeronave.



Foto: reprodução /reprodução