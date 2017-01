Homem é assassinado por engano em bairro de Santa Rosa

Um homem foi assassinado no bairro Cruzeiro de Santa Rosa. Conforme a Brigada Militar, Giliard dos Santos de Oliveira foi morto com um tiro de espingarda na cabeça. Informações iniciais indicam que houve uma briga no local entre dois grupos. Giliard passava pelo local, possivelmente para ir trabalhar, e foi confundido com um integrante do grupo rival da autoria do disparo.