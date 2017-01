Morre Ex-prefeito de Panambi, Miguel Schimitt Prym

Morreu ontem (17), aos 79 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas, o ex-prefeito de Panambi Miguel Schmitt-Prym. Ele estava internado há alguns dias no Hospital São Lucas em Porto Alegre. A informação foi confirmada pelo prefeito da Cidade das Máquinas Daniel Hinah.



Conforme o atual mandatário, o sepultamento de Prym vai acontecer amanhã. Hinah decretou luto oficial de três dias na cidade e informou ainda que nesta quarta (18) vai ocorrer ponto facultativo para que os servidores que trabalharam com o falecido ex prefeito possam prestar suas condolências.



Miguel Schmitt-Prym, nasceu na cidade praiana de Marina de Massa, na Itália, em 31 de agosto de 1937. Ao nascer foi batizado como Michelle Giovani Schmitt-Prym. Aos três anos migrou com a família para o Brasil como forma de escapar das perseguições do pós-guerra que pairava na Europa. Após se instalarem no Brasil, passou a adotar o nome de Miguel Schmitt-Prym.



Em Panambi, os pais de Miguel fixaram residência em Linha Rincão Fundo, onde todos trabalhavam em sistema de agricultura familiar. Quando adulto trabalhou em uma empresa da cidade e em uma emissora de rádio em Três de Maio. De volta a cidade das máquinas ele administrou várias empresas jornalísticas.



Na vida politica, Miguel Schmitt Prym elegeu-se prefeito de Panambi, pela primeira vez para o mandato de 1993 a 1996, quando liderou junto com o então prefeito de Santa Rosa, Osmar Terra a implantação do SUS – Sistema Único de Saúde, na época, um piloto no Brasil, e depois serviu como modelo para outros municípios do País.



Sua segunda gestão ocorreu no período de 2000 a 2004, quando mudou a sede da Prefeitura e inaugurou um novo estilo de administrar, a mesa redonda, onde passou a atender as pessoas na entrada e derrubou as paredes para que todos os setores pudessem ser vistos.



Em 2004 tentou a reeleição para prefeito, porém, não obteve sucesso. Em 2008 Miguel Schmitt Prym voltou a concorrer e prefeito e venceu a eleição, se reelegendo em 2012 se constituindo no prefeito com o maior número de mandatos, quatro gestões.